Romelu Lukaku et les stats qui inquiètent… Remplaçant ce mardi face à Lille, Romelu Lukaku vit assurément l’une de ses pires saisons, rythmée par les critiques et les polémiques. Mais que disent les statistiques ? Analyse.

Par Colin Bellot Publié le 23/02/2022 à 12:55 Temps de lecture: 3 min

Les semaines passent et se ressemblent pour le pensionnaire de Stamford Bridge. Remplaçant pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au champion de France, le Diable rouge n’est pas à la fête durant cet exercice 2021-2022. Après deux saisons pleinement réussies en Italie du côté de l’Inter Milan, son retour à Londres n’est clairement pas satisfaisant. Après 6 mois dans la capitale anglaise, il est l’heure de tirer un premier bilan de sa saison, et les chiffres ne sont pas là pour rassurer. 1 but toutes les 198 minutes En 28 rencontres (22 titularisations et 6 entrées en jeu), Lukaku a marqué 10 buts et n’a délivré aucune passe décisive toutes compétitions confondues. A titre de comparaison, il avait bouclé la saison 2020-2021 avec 30 buts et 10 offrandes en 44 matchs. Certes, la saison n’est pas finie et les occasions d’être décisif sont encore nombreuses, surtout dans un club offensif comme Chelsea qui joue plusieurs compétitions. Mais là où c’est inquiétant, c’est qu’il fait trembler les filets toutes les 198 minutes en moyenne. En Premier League, c’est encore pire, il faut attendre 235 minutes pour le voir célébrer un but. Il n’a d’ailleurs plus inscrit en championnat depuis le 29 décembre. C’était contre Brighton. Et il ne comptabilise que 11 tirs cadrés cette saison. Une fois dans sa carrière, Lukaku avait eu un pire ratio, c’était durant la saison 2018-2019 lorsqu’il évoluait du côté de Manchester United. Il fallait alors attendre 200 minutes pour le voir marquer. À titre indicatif, il marquait toutes les 119 minutes l’année dernière à L’Inter Milan. Un écart saisissant.

Triste record À la poursuite des records, Romelu s’en est récemment accrédité un, pas le plus glorieux de sa carrière. Le samedi 19 février, les Blues se déplacent à Crystal Palace pour le derby de Londres, malgré une victoire arrachée dans les dernières minutes du match, c’est bien Lukaku qui a marqué les esprits. En 90 minutes, il n’a touché que 7 ballons, le nombre le plus faible enregistré en Premier League depuis que ces données sont enregistrées (2003-2004). L’une de ces touches de balle étant le coup d’envoi. Ceci intervient après un Mondial des Clubs satisfaisant, ou il a scoré à deux reprises en autant de rencontres. Après ce dernier trophée glané en 2021, on pensait sa saison enfin lancée, ce n’est vraisemblablement pas encore le cas.