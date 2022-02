Un nouveau site de production pour doubler les volumes de la brasserie Saint-Feuillien

Le nouveau site va être l'occasion de rapatrier cette activité et les responsables de Saint-Feuillien en profitent pour rassembler sur un même lieu l'ensemble du processus de brassage et de ses ressources humaines.

L'installation de production actuelle se trouve dans le centre du village et il n'était plus possible de s'étendre compte tenu de la proximité de maisons résidentielles. Quelque peu à l'étroit en ses murs, la brasserie sous-traitait déjà l'activité d'embouteillage chez Roman à Audenarde.

"Ce transfert va nous permettre de gagner en indépendance stratégique et d'être plus autonome puisque nous ne dépendrons plus de notre partenaire pour l'embouteillage", explique Edwin Dedoncker, directeur général de la brasserie.

Outre cet avantage logistique et la réduction des émissions de CO2 liées au transport par camions-citernes, le déménagement va contribuer à améliorer la qualité de la bière. "Nous allons continuer à travailler avec la même eau que l'on puise ici à 70 mètres de profondeur et, en évitant tout transport de bière vers un autre site, nous allons réduire le risque de prise d'oxygène qui est l'ennemi de la bière", explique Ann Friart, directrice de production et qui représente la 5e génération de la brasserie familiale. Saint-Feuillien célèbrera ses 150 ans en 2023. Les responsables nourrissent déjà quelques projets pour la reconversion du site historique.