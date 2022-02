Vestiaires, repas, chambres: la fin des privilèges pour les joueurs du Standard

Depuis mardi, les joueurs liégeois n’ont plus accès à leur beau et grand vestiaire à l’Académie, ni à l’hôtel et à leurs chambres. Ces mesures ont été prises pour les sortir de leur (trop grand) confort.

La situation de crise que traverse le Standard, désormais engagé dans une lutte improbable pour éviter la place de barragiste, imposait de manière urgente la prise de décisions importantes, qui changent en tout cas d’importance le quotidien des joueurs liégeois. On le sait, la réunion organisée lundi matin en présence de Bruno Venanzi, Pierre Locht, Réginal Goreux et Luka Elsner, avait débouché sur le maintien en place de l’entraîneur franco-slovène, jusqu’à nouvel ordre comme on dit dans ce cas-là, mais elle avait aussi accouché de mesures dont l’application a commencé mardi, lorsque les joueurs ont rejoint l’Académie, après une journée de repos. C’est le président Bruno Venanzi qui s’est adressé au groupe pour exprimer sa déception et évoquer les mesures prises la veille, en concertation avec Luka Elsner.