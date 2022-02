Cryptomonnaies: certains prestataires de services soumis à de nouvelles règles

Selon le gendarme financier belge, les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation de clés cryptographiques privées ("wallet providers") établis en Belgique sont visés par ces nouvelles règles. Les Automated Teller Machines (ATM's) installés en Belgique, c'est-à-dire les distributeurs automatiques qui permettent l'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales, seront également soumis aux nouvelles obligations.

Concrètement, les prestataires visés devront s'inscrire auprès de la FSMA pour poursuivre ou démarrer leurs activités. Cette inscription implique le respect d'un certain nombre de conditions d'inscription et d'exercice dont le contrôle est assuré par la FSMA. "Ces conditions concernent principalement: l'expertise et l'honorabilité professionnelle des dirigeants effectifs du prestataire; la qualité de certains actionnaires du prestataire au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente; l'organisation et le respect des règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme", explique la FSMA.