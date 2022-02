Voyages à l’étranger: ce que les Belges qui partent au ski doivent savoir (carte interactive)

Certains vont pouvoir, d’ici quelques jours, profiter des plaisirs de la montagne puisque les vacances de carnaval commencent ce vendredi soir. Et, bonne nouvelle !, les destinations privilégiées par les Belges prévoient d’appliquer certains assouplissements (ou le font déjà). Pass vaccinal, pass sanitaire, port du masque, règles… on fait le point sur les cinq destinations principales des sports d’hiver : la France, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie.