Aubameyang, le «9» dont le Barça avait besoin

En trois semaines de temps, Pierre-Emerick Aubameyang s’est rapidement et parfaitement adapté au Barça. Que la direction catalane se rassure : l’attaquant gabonais, dont Xavi est déjà sous le charme, n’a rien d’une erreur de casting.

Digne représentant et bâtisseur du jeu catalan, Xavi a saisi les opportunités du mercato hivernal pour injecter de l’énergie, de la grinta, de l’expérience à sa pouponnière de talents. Avec Daniel Alves, Adama Traoré, Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang, le technicien blaugrana a mis la main sur ce dont il avait besoin. Ni plus, ni moins. En acquérant l’attaquant gabonais dans les dernières heures, il a même réalisé une double bonne opération : un renfort offensif de premier choix… pour pas à un rond. Ce qui n’est pas négligeable au regard des problèmes de trésorerie de l’institution espagnole.