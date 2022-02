Un nouveau site de production pour doubler les volumes de la brasserie Saint-Feuillien (2)

Le nouveau site va être l'occasion de rapatrier cette activité et les responsables de Saint-Feuillien en profitent pour rassembler sur un même lieu l'ensemble du processus de brassage et de ses ressources humaines.

L'installation de production actuelle se trouve dans le centre-ville et il n'était plus possible de s'étendre compte tenu de la proximité de maisons résidentielles. Quelque peu à l'étroit en ses murs, la brasserie sous-traitait déjà l'activité d'embouteillage chez Roman à Audenarde.

"Ce transfert va nous permettre de gagner en indépendance stratégique et en autonomie puisque nous ne dépendrons plus de notre partenaire pour l'embouteillage", explique Edwin Dedoncker, directeur général de la brasserie.

Outre cet avantage logistique et la réduction des émissions de CO2 liées au transport par camions-citernes, le déménagement va contribuer à améliorer la qualité de la bière. "Nous allons continuer à travailler avec la même eau que l'on puise ici à 70 mètres de profondeur et, en évitant tout transport de bière vers un autre site, nous allons réduire le risque de prise d'oxygène qui est l'ennemi de la bière", explique Ann Friart, directrice de production et qui représente la 5e génération de la brasserie familiale.

Le matériel de brassage actuel inauguré en 2013, qui avait permis à l'époque à Saint-Feuillien de mettre fin à la sous-traitance de ses bières, sera conservé et transféré vers le nouvel emplacement. L'activité de production sera donc interrompue pendant cinq semaines, mais la brasserie assure disposer de suffisamment de stocks pour faire face à ce bref entracte.

Entre 2000 et 2019, l'entreprise investissait en moyenne un million d'euros par an. Le dernier montant engagé, près de 21 millions d'euros, représente presque deux années de chiffres d'affaires. La crise sanitaire a cependant contribué à accélérer ce programme d'investissements. Contrairement à certaines de ses consoeurs, Saint-Feuillien a gardé la tête largement hors de l'eau. Le chiffre d'affaires a encore augmenté de 16,5% entre 2020 et 2021, à 12,9 millions d'euros.

La brasserie exporte 47% de ses volumes et entrevoit du potentiel de croissance à l'étranger puisqu'en moyenne une brasserie belge écoule 70% de ses breuvages hors de Belgique. Saint-Feuillien compte également faire plus d'adeptes au nord du pays "ce qui est presque de l'export" pour nous", souligne M. Dedoncker. Du personnel a ainsi été engagé afin de mieux s'insérer en Flandre et aussi en province de Luxembourg. D'ici 2030, une vingtaine d'emplois seront créés dans les diverses unités de l'entreprise qui emploie actuellement 27 personnes (ETP).

Quant au site historique, qui remonte à la fin du 19e siècle, les responsables nourrissent déjà quelques projets pour sa reconversion. "Nous envisageons d'y établir un centre pour visiteurs et d'y développer des produits à valeur ajoutée", dévoile le directeur général.