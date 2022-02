Un encaissement de 40 milliards pour Ageas en 2021, 33 millions de dividendes pour l'Etat

"Je suis très heureux et fier qu'en cette année marquée par un contexte économique difficile, une inflation en hausse et des intempéries extrêmes, toutes nos activités ont enregistré de solides performances commerciales et opérationnelles, ce qui s'est traduit par une croissance à deux chiffres de notre encaissement à 40 milliards d'euros (une première, NDLR) et à un excellent résultat net de l'assurance supérieur à un milliard d'euros", commente Hans De Cuyper, CEO d'Ageas, évoquant ces deux performances comme le franchissement de deux "étapes importantes"

Le nombre de clients est passé de 39 à 45 millions, avec une croissance particulièrement forte en Chine et en Thaïlande. Dans ces pays, l'assurance est en effet également facilement vendue par voie numérique.