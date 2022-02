Intempéries - Le coût des tempêtes pour Ageas pas comparable avec celui des inondations

Si les tempêtes du week-end dernier ont été fortes, leurs conséquences sont incomparables avec celles des inondations. "Les dégâts restent dans le cadre de nos prévisions pour les dégâts de tempête en 2022. Nous les y intégrons déjà, d'autant plus qu'elles sont de plus en plus fréquentes", justifie le patron du groupe d'assurances.

"C'était différent avec les inondations, car nous avons alors payé beaucoup plus que ce que nous étions légalement obligés de faire", a expliqué Hans De Cuyper. L'épisode de juillet a coûté quelque 160 millions d'euros à Ageas.