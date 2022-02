Tim Declercq, absent du Circuit Het Nieuwsblad en raison d’un problème cardiaque, rassure: «Pas de conséquence à long terme»

Tim Declercq ne prendra pas le départ du Circuit Het Nieuwsblad, course d’ouverture de la saison cycliste belge, samedi. Le coureur de Quick Step-Alpha Vinyl souffre d’une péricardite, une inflammation de la membrane qui recouvre le coeur, mais a rassuré mercredi sur son état de santé.

« J’avais bien commencé la saison et j’étais prêt à tout donner pour l’équipe », a précisé Declercq sur Instagram. « Quelques heures après la première étape du Tour de l’Algarve, je me suis senti mal. Nous ne savions pas de quoi il s’agissait et le diagnostic a révélé une péricardite. Depuis, les symptômes ont disparu et il n’y aura pas de conséquence à long terme. Cependant, je suis l’avis d’un médecin et je vais devoir ranger mon vélo pendant quelques semaines. Je vais essayer de revenir plus fort. »