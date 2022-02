En D1A, les buteurs belges ont le vent en poupe

À quelques semaines de la fin de la phase classique, cinq joueurs belges figurent dans le Top 10 des meilleurs buteurs du championnat national. Une petite « prouesse » qui n’avait plus été réalisée depuis huit saisons. Explications de ce phénomène.

À l’heure de la mondialisation déjà largement consommée et des incessants mouvements lors des mercatos, les buteurs belges (re)font leur loi dans les rectangles de nos pelouses. Pour la première fois depuis 2013-2014 (cette saison-là, Batshuayi, Pollet, Ruytinx, Vossen, De Smet, Lestienne et Hazard étaient bien positionnés), on retrouve cinq attaquants dans l’actuel Top 10 des meilleurs buteurs de D1A. Qu’il s’agisse de joueurs confirmés ou d’éléments n’ayant pas encore atteint la fleur de l’âge. Un constat à tout le moins rafraîchissant.