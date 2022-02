SC Charleroi: Edward Still face à un chantier défensif

Selon l’absence ou non de Valentine Ozornwafor vendredi, Edward Still sera amené à trancher pour le remplacer. Deux options existent, selon l’état de... Jackson Tchatchoua.

Sorti touché à la tête suite au coup de poing que lui a asséné Dante Vanzeir samedi dernier, Valentine Ozornafor a pu retrouver ses équipiers sur le terrain dès ce mardi, après avoir travaillé en salle, lundi. Ce mercredi, le Nigérian était une nouvelle fois présent avec le groupe. De quoi lui permettre de garder sa place dans le onze vendredi au Kiel ? Il est un peu tôt pour le dire et le staff va peser le pour et le contre alors que le choc a été d’une très grande violence, même si sa perte de connaissance sur le terrain n’était pas le signal d’une commotion. Sportivement, Edward Still espérera certainement pouvoir compter sur le joueur prêté par Galatasaray, mais il faudra voir quel sera l’avis médical d’ici vendredi.