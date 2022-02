Le cholestérol, un ennemi sournois

L’excès nuit en tout. Le cholestérol, un lipide qui participe à la structure et au développement de nos cellules, peut devenir dangereux s’il se concentre en trop grande quantité dans le sang, a fortiori s’il se conjugue à d’autres facteurs de risque cardiovasculaire (tabagisme, hypertension, diabète, obésité…). Au cours de la vie, insidieusement, cet excès de cholestérol va se déposer sur les parois des artères et générer des plaques inflammatoires (ou plaques d’athérome) qui peuvent progressivement obstruer les vaisseaux sanguins, voire se fissurer et provoquer des caillots responsables d’AVC ou d’infarctus. Une menace qui engage le pronostic vital, quand on sait que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès en Belgique, juste devant le cancer.