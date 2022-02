FNG - La maison-mère FNG également déclarée en faillite

Les trois sociétés concernées par la décision de mercredi sont FNG SA, FNG Finance Belgium et FNG Beheer NL. Elles avaient elles-mêmes sollicité la faillite vendredi dernier auprès de la section malinoise du tribunal de l'entreprise d'Anvers. Celui-ci a désigné mercredi trois curateurs: Geert Van Deyck, Marc Joris et Nick Peeters. Les juges-commissaires Eddy Brouwers et Frederik Mortelmans encadreront le travail des curateurs.

La relance à laquelle la maison-mère aspirait après avoir vu une vingtaine de filiales - dont les magasins de chaussures Brantano - tomber en faillite en août 2020 semblait désormais hors de portée car la revente ou l'introduction en Bourse de la seule entité restante, le magasin en ligne suédois Ellos, n'allait pas être suffisante pour rembourser les créanciers. L'entreprise a donc fait aveu de faillite.