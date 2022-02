Comment Moscou va exploiter le cuivre, ce «métal du futur» pour la nouvelle économie verte

Partout dans le monde, le cuivre est en forte demande grâce à sa conductivité thermique et électrique. Au fond de la Sibérie, le milliardaire Alicher Ousmanov investit jusqu’à 9 milliards de dollars dans une mine et une usine géantes.

Neige à perte de vue, cuivre sur 400 mètres en profondeur : Arslan Koshanov ne cache pas son enthousiasme. « Ici, c’est la troisième plus grosse réserve au monde de ce métal si demandé par les nouvelles industries vertes ! Ce que les Soviétiques n’ont pas pu faire, nous le faisons aujourd’hui », s’exclame le géologue en chef d’Oudokan Copper.

Cette société russe a déjà commencé à extraire des réserves de plus 26 millions de tonnes de cuivre caché dans ces montagnes au plus profond de la Sibérie orientale. Avec en vue : des exportations à partir de Novaïa Tchara, la petite ville voisine de la mine et future usine, l’une de ces étranges cités-gares de l’immense voie ferrée Magistrale Baïkal-Amour (BAM) datant des années soviétiques vers la frontière chinoise et les ports russes sur la mer du Japon.