Pourquoi il est probable que vous ayez attrapé le coronavirus sans vous en rendre compte

« Il y a certainement des personnes qui n’ont pas encore été infectées, mais ce réservoir se réduit », explique le biostatisticien Geert Molenberghs de l’UHasselt et de la KULeuven. D’après lui, « nous allons progressivement dans la direction où à peu près tout le monde l’a eu ».

« Au début de l’épidémie dans notre pays, en mars et avril, il n’y avait pas de tests. Ou très peu. Rien que pour cela, le chiffre serait beaucoup plus élevé. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne savaient vraiment pas. Ils ont été infectés, mais ne présentaient aucun symptôme et n’ont donc pas été testés », explique d’abord Geert Molenberghs. « Pour chaque infection confirmée, il y a trois ou quatre infections que nous ne connaissons pas » avant d’ajouter qu’il faut aussi prendre en compte les personnes qui ont été réinfectées.