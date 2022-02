Bourse de Bruxelles - Seul en hausse, le BEL 20 a mieux résisté grâce aux résultats

AB InBev (55,16) progressait de 1,36% alors que KBC (71,02) perdait 1,36%, UCB (88,30) gagnant 1,12% tandis qu'arGEN-X (241,90) et Galapagos (57,79) étaient en baisse de 1,43% et 0,47%.

Après résultats, Aedifica (98,85) et Ageas (43,58) restaient en tête avec des hausses de 2,97% et 4,06%, Solvay (106,65) s'appréciant de même de 1,23%.

Aperam (49,71) et Umicore (35,54) restaient positives de 0,53% et 0,45%, Cofinimmo (115,60) et WDP (34,36) s'appréciant de 1,85% et 0,47%.

Ackermans (165,70) gagnait 0,36%, ce que perdait Sofina (335,00), Melexis (81,15) cédant 0,86%.

Proximus (18,17) et Telenet (30,78) valaient 0,44% et 0,26% de moins que la veille, Orange Belgium (19,36) et Bpost (5,70) restant par contre positives de 1,68% et 0,53%.

Les résultats d'Ontex (6,49) avaient fait rebondir le titre de 8,2%, écart ramené à 3,3%, Shurgard (50,70) étant de même positive de 2,6% tandis que VGP (229,00) reculait de 1,7%.

Exmar (4,22) progressait de 0,5% alors que Kinepolis (57,05) et Recticel (16,88) terminaient 2,5% et 3,4% plus bas que mardi.

Bone Therapeutics (0,42) chutait finalement de 5,5%, MDxHealth (0,71) et Sequana Medical (6,04) perdant 2,5% et 2,3% tandis que Nyxoah (18,20) et Oxurion (1,59) remontaient de 4% et 3,2%, Advicenne (6,66) et IBA (18,56) de 3,2% et 3%.