PointCulture: après un plan social, il restera deux centres d’appui aux bibliothèques

Fini le prêt direct et le réseau de l’ancienne « Médiathèque » : deux « centres de ressources » sont envisagés à Auderghem et Liège. Une trentaine d’emplois vont disparaître, sans doute sans licenciement.

PointCulture va survivre, mais ce ne sera plus « la Médiathèque ». Après deux ans de phasing out sous la ministre Alda Greoli (CDH), puis la perspective un peu inespérée de construire un nouveau contrat-programme sous la ministre Bénédicte Linard (Ecolo), l’espoir d’un redéploiement a été douché au seuil de l’hiver 2021 lorsque tant l’administration de la Culture que la Commission de l’action culturelle territoriale ont recalé son projet de reconversion. « On se prépare à un plan social » constate aujourd’hui le directeur de PointCulture Tony de Vuyst, « nous avons vu les syndicats la semaine passée pour essayer de tracer un plan qui tienne la route », et la direction rencontre ce jeudi les représentants du personnel.