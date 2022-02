Les grandes entreprises devront s’assurer de ne pas porter atteinte aux droits de l’homme ou à l’environnement

Une nouvelle directive impose aux entreprises de plus de 500 personnes de prévenir les violations des droits humains et de l’environnement tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement.

Déforestation, travail forcé des enfants, violation des droits des travailleurs, pollution… Régulièrement, de grands groupes occidentaux sont accusés par des ONG et des syndicats d’être responsables de violations des droits humains et/ou de l’environnement dans des pays en voie de développement. Souvent, ils se défaussent en rejetant la responsabilité sur leurs sous-traitants locaux et en s’abritant derrière la complexité et la longueur de leur chaîne d’approvisionnement. Ce ne sera bientôt plus possible.