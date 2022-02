D1A: Seraing muet et sèchement battu 4-0 par La Gantoise

Le RFC Seraing s’est incliné 4-0 sur la pelouse de La Gantoise ce mercredi dans un match en retard de la 28e journée de championnat. Grâce à Laurent Depoitre (16e), Tarik Tissoudali (20e, 23e) et Matisse Samoise (47e), La Gantoise s’est hissée en cinquième position au classement de la Jupiler Pro League avec 46 points, à 5 longueurs d’Anderlecht (4e) et 17 de l’Union Saint-Gilloise. Seraing (23 points) reste 17e.

À Gand, Hein Vanhaezebrouck a de nouveau préféré Davy Roef à Sinan Bolat dans le but et a aligné Elisha Owusu à la place d’Andrew Hjulsager afin de positionner Vadis Odjidja plus haut sur le terrain. Côté Métallos, Jean-Louis Garcia a lancé le onze attendu avec Mathieu Cachbach pour Elias Spago. Avant le coup d’envoi, le club gantois a également apporté son soutien au mouvement de lutte contre le harcèlement. Cette initiative a eu des répercussions sur le début de rencontre où il a fallu patienter pour voir les Buffalos se créer une première occasion gaspillée par Tissoudali (12e). Par contre, sur une passe de Sven Kums, Depoitre a marqué un premier goal accordé après consultation du VAR, alerté par un possible hors-jeu de l’attaquant (16e, 1-0).