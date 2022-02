Les sociétés de transporteurs se multiplient malgré la pénurie de chauffeurs

Si l’e-commerce bénéficie à un secteur, c’est celui de la logistique et des transports. En cinq ans, le nombre de sociétés y a augmenté de 22 %, selon les chiffres de l’Union professionnelle du transport et de la logistique (UPTR). Pour Michaël Reul, son secrétaire général, « il y a une conjonction de différents éléments ». Si la période de confinement, très favorable aux commandes en ligne, n’y est pas pour rien, elle n’est pas la seule à avoir joué dans cette explosion de la demande en livraisons de marchandises. L’autre changement majeur, c’est le Paquet Mobilité. Cet ensemble de mesures prises au niveau européen et qui a progressivement commencé à entrer en vigueur depuis août 2020, constitue une évolution réglementaire majeure pour Michaël Reul. « Elles ont pour ambition de réguler et lutter contre la mise en concurrence de travailleurs de pays développés avec la main-d’œuvre à faible coût, ce qu’on appelle le “dumping social”