Crise avec la Russie: la Belgique n’envoie pas de matériel militaire en Ukraine

Au vu des tensions qui secouent l’Ukraine et la Russie, la Belgique a tenu un Conseil national de sécurité pour évaluer la situation et l’aide que peut apporter la Belgique.

Divers membres du gouvernement étaient présents ainsi que le chef de la Défense, Michel Hofman, l’ambassadeur de Belgique auprès de l’Otan, le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw, les dirigeants de la Sûreté de l’Etat, du Service général de renseignement et de sécurité (SGRS), du Centre national de crise, un représentant du collège des procureurs généraux et le président du SPF Affaire étrangères.

Après l’introduction d’Alexander De Croo pour l’ouverture de la conférence de presse, Sophie Wilmès a d’abord pris la parole en rappelant le train de sanctions européennes infligées à la Russie et décidé ce mardi soir entre les 27 ministres des Affaires étrangères.

« Pour le moment il est toujours possible de quitter l’Ukraine mais comme je l’ai dit, la situation peut évoluer très rapidement. J’invite les Belges à suivre nos recommandations. Concernant notre ambassade à Kiev. Elle est ouverte et composée de l’essentiel, c’est-à-dire de trois diplomates et de deux membres des Affaires étrangères. Le transfert de l’ambassade n’est pas encore envisagé à ce stade », a insisté Sophie Wilmès.

« Nous avons également décidé de répondre à la demande d’aide via le mécanisme européen de protection civile en passant par BeFast. Il est question d’envoyer par la route du matériel, acheté à une entreprise belge. Il s’agit de tentes, kits d’hygiène, sets de cuisine, couvertures, tout ça pour servir d’aide aux Ukrainiens », a-t-elle conclu avant de laisser la parole à Ludivine Dedonder, ministre de la Défense.

« Il est évident que les prochains jours seront décisifs. A notre niveau, nous continuerons à suivre la situation de très près et à ajuster notre posture », a expliqué Ludivine Dedonder. Du matériel de protection et d’observation sera également envoyé. « Aujourd’hui la réponse qui peut être proposée est celle d’un matériel individuel comme des casques ou des jumelles et à côté de cela, notre hôpital militaire sera prêt à accueillir d’éventuels grands blessés et pourra servir de dispacthing », a-t-elle conclu.

Demande d’aide à la Belgique

Voici quelques semaines, l’Ukraine avait sollicité la Belgique afin qu’elle lui fournisse du matériel militaire. Selon la VRT qui a révélé l’information ce mardi, il était question de 5.000 casques usagés, de gilets pare-balles ainsi que d’armes et de munitions.

La Belgique avait alors refusé. « La position du kern a été de favoriser la diplomatie et la désescalade. Nous n’avons pas encore répondu à la demande, nous n’avons pas encore dit oui ou non. Entre-temps, il y a quelques jours, nous avons reçu une deuxième demande complémentaire. Elle est à l’étude à l’état-major », avait indiqué la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.