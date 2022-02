Tabac, alcool, drogues: pourquoi les addictions ont toujours du succès

Le covid a dopé les addictions. A la fin décembre, la Fondation contre le cancer relevait que les fumeurs âgés de 25 à 44 ans tiraient davantage sur la clope qu’avant la pandémie. Début février, une étude de l’UCLouvain estimait à 31 % le nombre de ses participants qui disaient avoir bu plus en raison du stress engendré par la crise sanitaire. En juin 2021, l’Office des Nations unies contre les drogues et le crime s’inquiétait d’une hausse de la circulation de la cocaïne en Europe…

Du déjà-vu, du déjà entendu. Soit. Mais cela ne nous dit pas pourquoi. Pourquoi fumé-je ? Pourquoi bois-je ? Pourquoi me drogué-je ? Pourquoi etc. alors que la nicotine, l’alcool et le THC déglinguent le corps et les méninges, sapent le portefeuille et contribuent bien souvent à raboter l’existence. Ce qu’on appelle une « addiction ».