Murillo veut finir en beauté à Anderlecht

De retour à son meilleur niveau, le Panaméen enchaîne les très bonnes prestations. Une récompense pour Anderlecht qui a prôné la patience après son transfert estival avorté et son coup de sang contre Louvain. Le... prochain adversaire des Mauves ce samedi.

Il serait un tantinet exagéré de penser qu’il suffirait d’aligner Amir Murillo comme titulaire à Louvain pour qu’Anderlecht ramène quelque chose de son déplacement à Den Dreef samedi soir. Mais Vincent Kompany mettrait toutes les chances statistiques de son côté en titularisant le Panaméen. Son talisman contre la défaite.

En 28 journées de championnat, Anderlecht n’a connu les affres de la défaite qu’à cinq reprises. En une seule occasion, le latéral droit était dans le onze de base. C’était à Genk fin août. Un sacré bail. De toute façon, aussi forte soit-elle, la statistique n’a même pas besoin d’être pour que Murillo soit présent au coup d’envoi. L’ancien joueur des New York Red Bulls est bien trop en jambes pour faire un passage surprise sur le banc. Dimanche, lors de la réception du Racing Genk, il a été l’un des hommes les plus vus de l’une des rencontres les plus abouties du RSCA.