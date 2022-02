Mobilité durable: les villes belges à la traîne

En matière de mobilité, les villes belges ont encore un sérieux chemin à parcourir. Une étude réalisée par Ricardo Energy & Environment, un cabinet de conseil environnemental, à la demande d’une coalition de plus de 50 organisations non gouvernementales, établit un classement de 36 villes européennes. Une batterie de 11 indicateurs et un critère : dans quelle mesure les villes mettent en place les conditions pour « une mobilité propre, active et partagée afin d’atteindre une mobilité zéro émission d’ici 2030 ». Une conclusion pour notre pays : (parfois) en bonne voie, mais peut mieux faire.