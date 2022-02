Malgré le huis clos, les supporters du Standard vont se faire entendre face à Gand: «Il est grand temps de sonner la fin du bal»

Le Standard recevra La Gantoise ce dimanche dans un duel qui se tiendra à huis clos en raison d’une sanction infligée au club liégeois suite aux débordements lors du dernier choc wallon. Et pourtant, les supporters profiteront de l’occasion pour se faire entendre aux abords de Sclessin.

Vu la situation critique du club, plusieurs groupes de supporters du Standard lancent un appel au rassemblement avant la rencontre. « Alors que nous sommes au plus bas, nos pseudos dirigeants Alexandre Grosjean et Bruno Venanzi continuent de se terrer dans un mutisme devenu marque de fabrique dans les bureaux de Sclessin. Après tant de promesses non tenues, il est grand temps de sonner la fin du bal », peut-on lire dans ce communiqué. « Par souci de crédibilité, tout débordement est à exclure. Par ailleurs, nous restons attentifs quant à un éventuel rachat et ce, pour le bien et la pérennité de notre blason », est-il encore précisé.