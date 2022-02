Démantèlement d’un trafic de drogue à Bruxelles: 8 suspects inculpés

La police locale de la zone Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) a exécuté 20 perquisitions mardi et mercredi dans le cadre d’un dossier de trafic de stupéfiants, a indiqué mercredi en fin de journée le parquet de Bruxelles. Au total, 14 kilos de cannabis, 50 grammes de cocaïne et 141.000 euros ont été saisis. Sur les 11 personnes interpellées dans le cadre de ces opérations, sept ont été placées sous mandat d’arrêt et inculpées du chef de vente de stupéfiants en association, dont trois en qualité de dirigeant. De plus, un suspect libéré sous conditions a été inculpé du chef de vente de stupéfiants en association. Une décision du juge d’instruction est encore attendue pour une personne.

En réponse aux plaintes répétitives de riverains du quartier Navez de Schaerbeek, la police locale a initié plusieurs enquêtes judiciaires. Elles ont amené à la saisie de près de 3,1 kilos de cannabis ainsi que d’une dizaine de grammes de cocaïne entre le 1er janvier 2020 et le mois d’octobre 2021.