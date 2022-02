Une commission pour évaluer la politique de lutte contre le trafic et la traite d’êtres humains

Faute de volonté et de moyens, la lutte contre la traite n’aurait plus grand-chose de prioritaire. Les députés fédéraux devront formuler une série de recommandations.

Le Parlement fédéral devrait voter ce jeudi la création d’une commission spéciale chargée d’évaluer les politiques et la législation en matière de lutte contre la traite et le trafic d’êtres humains. Longtemps considérée comme étant en pointe sur ces questions, avec une approche multidisciplinaire rassemblant police, parquets, Office des étrangers, ONSS et diplomates, la Belgique perdrait du terrain depuis plusieurs années faute de volonté et de moyens.