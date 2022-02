WTA Doha: Elise Mertens écarte le duo Flipkens - Van Uytvanck pour filer en demies du double

Mertens, N.3 mondiale en double, et Kudermetova, N.9 mondiale en double, se sont imposées en deux sets 6-2, 6-3 en une heure et sept minutes de jeu.

En demi-finale, la paire belgo-russe, tête de série N.3, affrontera la Tchèque Lucie Hradecka et l’Indienne Sania Mirza qui ont profité de l’abandon des Tchèques Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova, numéros 1 et 2 mondiales en double et têtes de série N.1, pour atteindre le dernier carré.

Plus tôt mercredi, Mertens, 26e mondiale et tête de série N.16, a été éliminée en huitièmes de finale en simple. La N.1 belge s’est inclinée en trois sets 6-3, 0-6, 6-2 face à l’Estonienne Anett Kontaveit, 7e mondiale et tête de série N.4.