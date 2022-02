Ligue des champions: l’Atlético Madrid et Manchester United se quittent dos à dos, tout comme Benfica et l’Ajax (vidéos)

Pas de vainqueur entre l’Atlético Madrid et Manchester United en 8es de finale aller de la Ligue des champions. Colchoneros et Red Devils quittent le Wanda Metropolitano sur le score de 1-1, de quoi faire durer le suspense pour le match retour. Et c’est un scénario similaire qui se dessine pour le duel entre Benfica et l’Ajax Amsterdam puisque là aussi, aucune équipe n’a pu prendre l’ascendant sur l’autre (2-2).

Le choc entre l’Atletico Madrid et Manchester United se termine sur un match nul (1-1)

Pour son 36e match contre l’Atlético, le club qu’il a le plus affronté dans sa carrière, Cristiano Ronaldo a passé plus de temps à enrager contre l’arbitrage ou les imprécisions de son équipe qu’à porter le danger sur les buts de Jan Oblak.