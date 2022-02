L’opération maintien est lancée au Standard

Une équipe pas formatée pour lutter pour sa survie

Perdu dans ses pensées, Luka Elsner a soigneusement choisi ses mots samedi soir à Ostende, à l’heure de débriefer le (non) match du Standard, en stigmatisant la mentalité déficiente affichée par son équipe et en assénant une vérité difficile, à Sclessin, à entendre. « Maintenant, il faut arrêter de faire semblant », a-t-il lâché, pour bien faire comprendre qu’après avoir rêvé, très naïvement, pouvoir in extremis intégrer le Top 8, le Standard était désormais engagé dans une lutte pour sa survie. Les supporters liégeois ne s’y sont pas trompés, en affichant une banderole qui résume parfaitement la situation et l’état de délabrement : « Jouer le maintien après 100 ans en D1 : vous nous faites honte ».