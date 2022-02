Zverev s’en prend à l’arbitre: le réveil brutal

Après avoir disputé le match le plus tardif à Acapulco, l’Allemand est exclu du tournoi pour s’en être pris à l’arbitre suite à sa défaite en double. Sale coup pour l’image du n°3 mondial qui fait déjà l’objet d’une enquête interne de l’ATP pour violences domestiques.

En une journée, assez folle, Sacha Zverev est passé du statut de héros à celui de zéro au tournoi ATP-500 d’Acapulco. Ce mardi, à 4h55 du matin, il remportait face à l’Américain Brooksby, le match le plus tardif de l’histoire du tennis. On imagine une nuit courte et difficile, qui n’excuse rien, mais qui permet d’expliquer un peu, qu’à 23h14, il ait complètement pété un câble après sa défaite en double avec le Brésilien Mélo. L’Allemand s’en est pris violemment à l’arbitre, d’abord verbalement, puis en frappant quatre fois la chaise du « referee », obligé même de relever ses pieds pour éviter un drame ! À 1h50 du matin, les organisateurs mexicains annonçaient, logiquement, le retrait du nº3 mondial, pour « conduite antisportive » qui, outre une lourde amende, peut aussi s’attendre à une suspension de la part de l’ATP. C’est son compatriote Peter Gojowczyk, déjà lucky loser, qui se retrouve désormais premier qualifié pour les quarts de finale de l’épreuve !