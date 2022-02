Présidentielle française: des adhérents fictifs ont pu voter à la primaire de LR, selon Libération

Dans les fichiers, Libération a repéré un chien inscrit en région Paca par son propriétaire pro-Ciotti, et « au moins trois personnes censées avoir rejoint le parti après leur décès ».

Le quotidien, qui a eu accès au fichier des adhérents, révèle dans cette longue enquête des pratiques qui, sans remettre en cause la victoire de la candidate, « questionnent la sécurité et la sincérité du scrutin ».

Dénonçant une « tentative de déstabilisation », Les Républicains ont affirmé dans un communiqué qu’ils allaient déposer plainte contre le quotidien.

« Le Congrès des Républicains a été en tout point exemplaire, tant par son organisation que par sa mobilisation », a assuré le parti, en dénonçant « des approximations, des sous-entendus et des allégations infondées » visant « clairement à délégitimer la candidate ».

Dans son article, Libération assure que « parmi les adhérents ayant rejoint LR en 2021, certains n’existent pas ou plus ». Le parti avait vu ses effectifs bondir d’environ 80.000 fin septembre 2021 à 148.862 le 17 novembre suivant.

D’autres « sont bien en peine d’expliquer pourquoi et comment ils sont entrés au parti » et certains « ne s’intéressent guère aux idées de LR et à sa candidate », ayant « suivi les consignes » ou « rendu service à une connaissance, qui a parfois réglé leur adhésion », affirme Libération.

Ces pratiques, qui « ne sont pas toutes illégales », représentent « au minimum plusieurs centaines de votants », selon le quotidien.

Pour LR il y a là « une confusion douteuse entre un supposé “fichier adhérents” et la liste électorale du scrutin ». « Suite à la stricte application de nos critères de sécurité, ce sont plus de 9.000 adhérents qui ont été exclus du corps électoral » après vérification, ajoute le communiqué.

Le premier tour du scrutin avait été serré, Eric Ciotti devançant Valérie Pécresse de 665 voix. Derrière, Michel Barnier était à 1.209 voix, et Xavier Bertrand à 2.966 de la présidente de l’Ile-de-France. Cette enquête est publiée alors ue la candidate LR est en baisse dans plusieurs sondages qui l’ont donnée mercredi derrière Eric Zemmour et Marine Le Pen.

Dans les fichiers, Libération a repéré un chien inscrit en région Paca par son propriétaire pro-Ciotti, et « au moins trois personnes censées avoir rejoint le parti après leur décès ». « Le parti animaliste en rêvait, Valérie Pécresse l’a fait : le vote des animaux est donc enfin comptabilisé », a ironisé Eric Zemmour sur twitter.

Le quotidien affirme aussi qu’en Ile-de-France, la région de Valérie Pécresse, « un certain nombre d’adhérents n’ont pas la nationalité française, et donc pas le droit de vote », et que « parfois ils ne parlent pas français, ou à peine ». Il s’agirait notamment de membres de la communauté chinoise, recrutés en face-à-face ou sur le réseau social WeChat, notamment par des responsables d’associations communautaires.

Libération souligne aussi le « travail de lobbying très efficace » mené auprès de la communauté chinoise par plusieurs élus.