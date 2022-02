Premier League: Liverpool cartonne 6-0 contre Leeds et revient à trois points de Manchester City (vidéos)

Dans le match de la 19e journée, les Reds n’ont pas traîné à mettre les choses au point avec Mohamed Salah, qui a transformé un penalty accordé pour une faute de mains de Dallas (15e, 1-0). L’international égyptien a servi Joël Matip sur le deuxième but (30e, 2-0) avant de signer un doublé (35e, 3-0).

En seconde période, Sadio Mané s’est également payé un doublé (80e, 90e+1-) alors que VIrgil Van Dijk a signé le sixième but de la tête sur le dernier corner de la rencontre (90e+3, 6-0). Chez les vainqueurs, Divock Origi est monté au jeu (84e) alors que le score était de 5-0.

Dans le duel londonien entre Watford et Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta a donné l’avance aux Glazers (13e, 0-1) mais Moussa Sissoko a rapidement égalisé pour les Hornets(18e, 1-1). Juste avant le repos, Conor Gallagher a de nouveau porté les visiteurs au commandement (42e, 1-2). En fin de match, Wilfried Zaha a assuré la victoire des Glazers avec un doublé (85e, 90e). Chez les visités, Christian Kabasele est resté sur le banc tout comme Christian Benteke côté visiteur. Au classement, Crystal palace (29 points) est 11e et Watford (18 points) 19e et avant-dernier.