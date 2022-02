Arrêter la Russie oui, mais comment?

L’usage de la force et de la coercition pour changer les frontières n’a pas sa place au XXIe siècle. Les actions agressives de la Russie violent le droit international. » Ces mots, repris dans la lettre d’invitation du président du Conseil européen aux dirigeants des Etats membres pour un sommet spécial ce jeudi soir sur la situation en Ukraine dit parfaitement pourquoi la Russie s’est mise au ban des nations. Et pourquoi il faut s’y opposer et l’arrêter. Ou, pour reprendre le phrasé plus elliptique de Charles Michel, pourquoi il faut « rendre la Russie responsable de ses actes ».