Une année 2021 d'excellente facture pour UCB

"Nous sommes très satisfaits des nouvelles performances d'UCB - nous avons atteint plus de 3,7 millions de patients. Nous entrons dans une phase de transition qui sera suivie d'une accélération de la croissance à partir d'une position de force - comme en attestent six résultats très positifs d'études de phase 3 pour notre pipeline de produits en phase finale de développement", commente le CEO Jean-Christophe Tellier, cité dans un communiqué.

Pour 2022, UCB table sur un chiffre d'affaires compris entre 5,15 et 5,4 milliards d'euros et un bénéfice de base par action compris en entre 4,80 et 5,30 euros.