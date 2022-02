Croissance à deux chiffres pour AB InBev en 2021 malgré une hausse des coûts

La croissance des produits a été "partiellement atténuée par l'impact négatif prévu des devises et des produits de base, ainsi que par l'augmentation des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, principalement due à l'augmentation des provisions pour la rémunération variable et à des coûts plus élevés de la chaîne d'approvisionnement", explique le groupe brassicole dans un communiqué.

"Par rapport aux niveaux pré-pandémie, nous avons augmenté nos produits de plus de 10% et avons pratiquement rétabli l'ebitda sur une base interne", ajoute AB InBev.