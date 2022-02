La célébration pro-ukrainienne de Roman Yaremchuk, buteur contre l’Ajax: «J’ai peur de cette situation»

Monté au jeu depuis seulement dix minutes lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions opposant Benfica à l’Ajax Amsterdam, l’international ukrainien Roman Yaremchuk a ramené les Lisboètes au score, pour leur permettre d’obtenir un partage, 2-2.

Et l’ancien attaquant de La Gantoise a célébré son but en exhibant un maillot portant le blason de l’Ukraine pour, selon lui, soutenir son pays dans le contexte de tensions avec la Russie. « Je voulais soutenir mon pays. J’ai beaucoup réfléchi à ce sujet et j’ai peur de cette situation. Le club me soutient, ils m’ont parlé et ont voulu tout faire pour m’aider. Je les ai remerciés, mais pour l’instant tout va bien », a-t-il déclaré au micro de CNN Portugal au terme de la rencontre.