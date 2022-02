Facilement qualifié pour les quarts à Acapulco, Rafael Nadal signe le meilleur début de saison de sa carrière

Dans la foulée de son historique victoire à l’Open d’Australie, Nadal, 35 ans, a lui aussi vaincu facilement Kozlov, 103e au classement ATP, 6-0, 6-3, et affrontera en quart de finale un autre Américain, Tommy Paul, N.39 mondial, qu’il n’a jamais encore rencontré.

« C’est toujours important de gagner le plus rapidement possible, mais le plus important, c’est de l’emporter », a commenté Nadal. « Ce soir, j’ai gagné en deux sets, c’est une bonne nouvelle, et je vais tâcher d’être prêt pour demain (jeudi) pour affronter à nouveau un adversaire coriace ».

Grâce à cette victoire, la 12e consécutive, Nadal, N.5 mondial, reste invaincu en 2022, et enregistre le meilleur début de saison de sa carrière. En 2014, il s’était arrêté à 11 victoires consécutives, sur une défaite face au Suisse Stan Wawrinka en finale de l’Open d’Australie, où l’Espagnol a remporté un 21e titre du Grand Chelem le mois dernier, dépassant Roger Federer et Novak Djokovic.

« Je n’ai jamais fait très attention aux chiffres. Pour être honnête, je fais tout pour bien jouer et bien me préparer pour faire de bons tournois », a commenté Nadal à propos de ce nouveau record.

En quête de la première place, qu’il pourrait ravir à Novak Djokovic lundi, selon plusieurs scénarios établis par l’ATP, Medvedev sera quant à lui opposé en quart de finale au Japonais Yoshihito Nishioka. Le Russe pourrait ensuite retrouver en demi-finale… Nadal, qui l’avait renversé en cinq sets en finale de l’Open d’Australie.