Moins de véhicules commerciaux vendus en début d'année en Europe

Parmi les principaux marchés automobiles européens, l'Espagne et la France, en particulier, ont connu une forte baisse du nombre de véhicules utilitaires vendus. Le recul y a ainsi atteint jusqu'à 20%. En Allemagne, il a été de plus de3 %. En Italie, les ventes sont restées plus ou moins au même niveau qu'un an auparavant. Aux Pays-Bas, la baisse a été de 16%.

Il y a un an, les ventes de véhicules utilitaires neufs étaient déjà bien inférieures au niveau de janvier 2020, avant le début de la crise du coronavirus. Les entrepreneurs semblaient alors craindre de faire de grosses dépenses pour leur flotte.