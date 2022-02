Mercedes-Benz profite de la hausse du prix de vente des voitures

Le bénéfice net a lui progressé de 480% à 23,4 milliards d'euros, mais la comparaison d'une année sur l'autre est faussée par le fait qu'il intègre un effet comptable positif de 9,2 milliards d'euros lié à l'introduction en Bourse de la branche poids lourds du groupe.

Reflétant la hausse de la rentabilité du groupe, la marge ajustée de sa branche automobile "Cars and Vans" a atteint 12,7% avec des ventes moyennes de 49.800 euros par véhicules, soit 26% de plus sur un an.