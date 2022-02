Romelu Lukaku fait la Une d’un grand quotidien sportif italien: «Il veut revenir à l’Inter» (photo)

Deux jours après être resté sur le banc durant l’intégralité du huitième de finale de la Ligue des champions entre Chelsea et Lille, Romelu Lukaku fait la Une de la Gazzetta dello Sport, en Italie. Et le célèbre quotidien sportif italien se veut clair : « Romelu Lukaku veut revenir à l’Inter le plus vite possible ».

Mais selon nos confrères d’Het Laatste Nieuws, l’entourage de Lukaku aurait démenti les envies de départs de l’ancien anderlechtois, qui n’aurait pas abandonné ses rêves avec Chelsea et qui serait, de toute façon, impayable pour l’Inter.