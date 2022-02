Safran est resté bénéficiaire en 2021 malgré la pandémie

"Dans un contexte de redressement du marché après un point bas atteint au premier trimestre 2021, nous avons enregistré de solides performances en termes de marge et de trésorerie, dépassant nos prévisions", affirme son directeur général Olivier Andriès, cité dans un communiqué.

Le motoriste et équipementier aéronautique a vu son chiffre d'affaires ajusté se contracter de 7,5%, à 15,26 milliards d'euros, mais a amélioré sa marge opérationnelle courante à 11,8%, conséquence notamment des mesures d'austérité prises pendant la pandémie.

Le groupe a en effet généré une trésorerie disponible de 1,68 milliard d'euros, soit davantage que les 1,5 milliard d'euros qu'il prévoyait.

La baisse de son activité est en revanche plus importante qu'anticipé. Elle diminue de 5,4% hors effets de changes et de périmètres quand Safran tablait sur une baisse de 2 à 4%.

La crise du Covid-19 n'avait commencé à faire sentir son effet qu'en mars 2020, mettant à l'arrêt le trafic aérien mondial. Si celui-ci a progressé tout au long de l'année 2021, il n'a atteint sur l'année que 63% de son niveau de 2019 pour les avions moyen-courriers, marché sur lequel Safran est le plus présent.

Le groupe a par ailleurs livré 845 moteurs Leap au cours de l'année, un peu moins que les quelque 900 moteurs escomptés. Les moteurs Leap équipent la totalité des Boeing 737 MAX et plus de la moitié des Airbus A320.

Les revenus du groupe ont toutefois une nouvelle fois été tirés par les activités de propulsion, qui représentent près de la moitié du chiffre d'affaires.

Témoins de la reprise amorcée du trafic, les activités de services pour moteurs civils, qui permettent à Safran de dégager ses marges les plus importantes, sont en hausse de 7,1%: les avions volant plus, les compagnies ont davantage besoin de pièces de rechange et d'opérations d'entretien.

"Le positionnement du groupe en première monte et en après-vente lui permettra de bénéficier à plein de la reprise du trafic moyen-courrier dont le niveau pré-crise sera retrouvé fin 2022", selon Olivier Andriès, qui dit observer en 2022 un "retour à une croissance durable".