Invasion en Ukraine - Panique sur les marchés mondiaux après l'attaque de la Russie contre l'Ukraine

Les places boursières européennes s'effondraient dans les premiers échanges: vers 08H15 GMT, la Bourse de Paris perdait 3,15%, Francfort 3,73%, Londres 2,45% et Milan 3,10%. L'indice européen de référence Eurostoxx 50 chutait de 3,48%. A Bruxelles, le Bel 20 limitait la casse et ne baisse que de 2%, soutenu par les résultats annuels d'AB InBev.

La Bourse de Moscou plongeait même de plus de 30% et la monnaie russe, le rouble, a atteint un plus bas historique face au dollar avant l'intervention de la banque centrale du pays.