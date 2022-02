Guerre en Ukraine: les dangers déjà vus de l’ivresse de la victoire

Avant de déclencher la crise, Vladimir Poutine a affirmé que l’Ukraine et la Russie ne formaient « qu’un pays et qu’un peuple ». Comme l’Allemagne, les Sudètes et Dantzig, aux yeux d’un autre, à la fin des années 30…

Lundi dernier, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie reconnaissait officiellement les « Républiques populaires » de Donetsk et de Lougansk, bastions russophiles d’Ukraine, amorçant de la sorte la bombe à retardement qui a explosé aux premières heures de ce jeudi.

Dans la foulée, le président russe affirma que « l’Ukraine contemporaine a été entièrement et totalement créée par la Russie bolchevique et communiste » et que « l’Ukraine et la Russie ne sont en fait qu’un pays et qu’un peuple ». Comme si ce vaste territoire de quelque 600.000 km2 avait été volé à son pays.