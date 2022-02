Ukraine: panique sur les marchés financiers mondiaux

L’attaque militaire de l’Ukraine par la Russie jeudi semait la panique sur les marchés mondiaux, faisant chuter les Bourses et s’enflammer les matières premières, pétrole et gaz en tête, tandis que la Banque centrale russe a dû intervenir pour freiner un plongeon du rouble. Les places boursières européennes plongeaient dans les premiers échanges : la Bourse de Paris perdait 3,15 %, Francfort 3,73 %, Londres 2,45 %, Bruxelles 3,30 % et Milan 3,10 %. L’indice européen de référence Eurostoxx 50 chutait de 3,48 %.

La Bourse de Moscou plongeait même de plus de 30 % et la monnaie russe, le rouble, a atteint un plus bas historique face au dollar avant l’intervention de la Banque centrale du pays. En Asie, Hong Kong perdait 3,24 %. Tokyo a fini en forte baisse de 1,81 % et Shanghai de 1,70 %.