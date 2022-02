Légère progression du transport fluvial en Wallonie l'an dernier, malgré les inondations

Le total de 34,2 millions de tonnes et de 33.820 voyages chargés est plus élevé qu'en 2020 mais moins qu'en 2019. "Cette performance reste toutefois appréciable en termes absolus puisque la Wallonie se situe au cinquième rang européen en tonnage, derrière les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et la région flamande", se félicite le SPW.

Ce transport fluvial a permis d'éviter plus de 2 millions de camions sur le réseau routier et d'économiser 120.000 tonnes de CO2.