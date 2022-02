La KU Leuven confirme le comportement déplacé d’un de ses professeurs

À la faculté de littérature de la KU Leuven, un professeur a fait preuve d’un comportement inapproprié envers des collègues et des étudiants. C’est ce qu’écrit le journal Het Laatste Nieuws. L’université confirme la nouvelle dans un communiqué de presse. Les faits se situent dans la période 2010-2015, et il y a eu un rapport sur le même professeur en 2018.

Het Laastse Nieuws a pu consulter 71 e-mails du professeur et s’est entretenu avec d’anciens collègues et d’anciens étudiants. Leurs recherches auraient montré que le professeur était coupable de comportements transgressifs pendant des années : des remarques sexistes à l’encontre de collègues et des approches inappropriées d’étudiants.