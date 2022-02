Plus d'un Belge sur cinq ne peut pas se permettre de partir en vacances

Pour l'étude, plus de 7.500 ménages du pays ont été interrogés.

Pour mesurer la privation matérielle et sociale, 13 indicateurs sont analysés. Ceux qui ne peuvent pas se permettre sept de ces aspects sont considérés "en situation de privation matérielle et sociale sévère". En Belgique, 6,3% des ménages se trouvaient dans cette situation l'an dernier: 4,4% en Flandre, 8% en Wallonie et 11,5% à Bruxelles.