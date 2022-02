Take Eat Easy et son ex-patron belge jugés pour "travail dissimulé" en octobre à Paris

Plus d'une centaine d'anciens coursiers à vélo avaient déposé plainte en avril 2018 à Paris pour travail illégal et travail dissimulé.

"On espère que la société et son dirigeant seront bel et bien jugés pour le travail dissimulé commis à l'égard de l'intégralité des coursiers victimes et pas uniquement ceux entendus par les enquêteurs, en espérant qu'on n'en soit pas à les écarter de la procédure pour des questions de budget ou de politique", a réagi Me Mention, spécialisé sur ces dossiers.

"On était 3.000 à livrer pour eux, 3.000 dans les mêmes conditions. On ne pourra jamais tous venir témoigner mais on a tous été victimes des mêmes abus", a témoigné l'un de ces ex-coursiers, "Daniel", dans des déclarations transmises à l'AFP par Me Mention.

"Ce n'est pas qu'une question d'argent: ce qu'on a subi, comment on a été traité, on souhaite tous pouvoir être reconnus victimes au pénal, même si c'est pour 1 euro symbolique de dommages et intérêts (...). 6 ans après, j'ai toujours du mal à l'encaisser", a ajouté cet ex-coursier.

Contacté par l'AFP depuis mardi via sa nouvelle société, Cowboy, une start-up de vélos connectés, M. Roose n'a pas donné suite.

Fin 2018, dans une décision inédite, la Cour de cassation avait établi un lien de subordination entre la défunte société de livraison et l'un de ses coursiers à vélo.

La société belge, créée en 2013, s'était développée et avait revendiqué jusqu'à 350.000 clients ainsi qu'une présence dans 20 villes européennes, dont Bruxelles, Paris, Bordeaux, Rennes, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Berlin, Madrid et Londres.

En 2015, la start-up avait levé 16 millions d'euros, avant d'annoncer en juillet 2016 son placement en redressement judiciaire, ne parvenant pas à clôturer une troisième levée de fonds. Elle avait été liquidée judiciairement en août de la même année.